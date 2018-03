Willem II blijft onder Robbemond ongeslagen, maar wilde meer

ENSCHEDE - Willem II had zich in Enschede vrijwel definitief veilig kunnen spelen en FC Twente verder in de problemen kunnen brengen. Maar met een 2-2 uitslag werd het dat allemaal net niet. De Tilburgers kwamen twee keer op voorsprong, maar tweemaal kwamen de Tukkers toch weer terug.

En dus waren er na afloop gemengde gevoelens. Tevreden over het spel en de spelopvatting. Maar teleurgesteld dat de volle winst niet werd gepakt.

Aanvoerder Ben Rienstra: "Gewoon balen dat we hier niet winnen. We hadden het eerder moeten beslissen en hadden de betere kansen. Iedereen heeft weer keihard geknokt, maar dan is het balen dat we toch twee goals uit spelhervattingen tegen krijgen en hier niet winnen."





Blij met een vol uitvak

En zo dacht iedereen bij Willem II. Twee punten verloren, in plaats van ééntje gewonnen. In een wedstrijd die gespeeld werd in een gure kou, met een vol uitvak met 1000 Willem II- supporters. Darryl Lachman was blij met die extra ondersteuning.

“De vele supporters van Willem II waren goed te horen en dat gaf een extra steuntje in de rug. Ik begon niet best aan de wedstrijd, maar ze hebben me er goed doorheen geholpen.”





Interim-trainer Robbemond geniet van zijn nieuwe rol

Een week na de sensationele winst op PSV blijft Willem II dus ongeslagen onder leiding van interim-trainer Reinier Robbemond. Het lijkt steeds aannemelijker dat hij tot aan het einde van het seizoen, dat zonder play-off wedstrijden nog maar zes wedstrijden duurt, aan het roer blijft staan.

Robbemond: “Dat is niet aan mij. Ik heb genoten van deze wedstrijden en genoten van het team en we hebben resultaten gehaald. Daar ben ik tevreden over en dat is het enige dat telt. In theorie zijn we nog niet veilig, dus we moeten ook de komende weken wedstrijden proberen te winnen. En dat blijven we doen.”