Na 12 jaar maakt Armando Obispo eindelijk z'n debuut in PSV 1: 'Begin van iets moois'

EINDHOVEN - Sinds de F'jes voetbalt Armando Obispo bij PSV. Hij moest er ruim 12 jaar op wachten, maar zaterdagavond kwam zijn jongensdroom uit: debuteren in het eerste elftal van PSV.

Het zat er al even aan te komen. Obispo blinkt wekelijks uit in de Jupiler League en traint al maanden mee met het eerste elftal.

Maar in tegenstelling tot aanvallers als Donyell Malen en Cody Gakpo, die al eerder hun debuut maakten, is Obispo een centrale verdediger. En die wissel je toch nét wat minder makkelijk, als het niet per se nodig is. "Ik heb gewoon afgewacht tot mijn kans zou komen", zegt Obispo. "Je ziet andere jongens om je heen hun debuut maken. Dat is mooi, want het zijn vrienden van me."



Koud, maar genieten

Tegen VVV kwam dan eindelijk het moment waar hij zo lang op wachtte. Na de 2-0 kreeg Obispo in de gaten dat het misschien wel eens zijn avond zou kunnen worden. "In de 82e minuut mocht ik gaan lopen en 2, 3 minuten later mocht ik erin."

"Het was vooral genieten. Het was niet lang, het was vrij koud ook. Maar het was een lekker gevoel om hier in het stadion te mogen spelen. Dat is toch heel anders dan op de Herdgang."



Weer een echte Brabo in PSV 1

Armando Obispo werd geboren in Den Bosch, groeide op in Boxtel en loopt al sinds z'n zesde rond op de Herdgang. "Ik zit nu twaalf jaar bij PSV", blikt de net 19 geworden Obispo terug. "Het is een lange weg die ik heb bewandeld om hier te mogen spelen. Ik hoop dat er nog heel veel mooie momenten bij gaan komen en dat dit het begin is van iets moois."