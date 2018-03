Plofkraak geldautomaat Dongen, verdachten gevlucht

DONGEN - Aan het Looiershof in Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag een plofkraak gepleegd. De pinautomaat aan de buitenkant van de Albert Heijn-supermarkt raakte hierbij beschadigd.

Het is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt.

Hout

De plofkraak werd rond drie uur ontdekt. De verdachten zijn gevlucht.

Een aannemer heeft de automaat afgedekt met hout onder het toeziend oog van een beveiliger en de politie.