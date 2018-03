Zilveren Linda van Impelen besluit Paralympische Spelen met diskwalificatie op slalom

PYEONGCHANG - De Paralympische Spelen zijn voor zitskiester Linda van Impelen uit Mierlo geëindigd met een diskwalificatie op de slalom. Van Impelen miste zaterdagnacht (Nederlandse tijd) in de tweede run van de wedstrijd in Zuid-Korea het laatste poortje. Ook Anna Jochemsen deed mee aan de slalom in Pyeongchang, maar ook zij behaalde geen medaille.

De twee skiesters waren de laatste twee Nederlandse atleten die tijdens de Paralympische Spelen in actie kwamen. Van Impelen neemt een zilveren medaille mee uit Zuid-Korea. Deze medaille won ze woensdag op de reuzenslalom.

‘Overall superblij met m’n zilveren medialle’, laat ze vanuit Korea weten.









Nederland heeft in totaal zeven medailles binnengehaald: drie gouden, drie zilveren en een bronzen. Zondag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) is de sluitingsceremonie van de spelen in Pyeongchang.

Voorafgaand aan de Spelen gaf Van Impelen aan te gaan voor een gouden plak. En als het even kan vijf; op alle alpine-disciplines eentje. Zo vertelde ze in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant voordat ze afreisde naar Zuid-Korea.