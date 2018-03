IJspegels dreigden van viaduct te vallen, snelweg bij Den Bosch weer open

HINTHAM - IJspegels dreigden zondagochtend van het viaduct bij knooppunt Hintham te vallen. De ijspegels moesten daarom worden verwijderd. Daarom was de verbindingsweg van de A59 naar de A2 richting Eindhoven bijna een uur dicht. Om tien over tien waren de ijspegels verwijderd en was de verbindingsweg weer open, liet Rijkswaterstaat weten.













Weggebruikers konden op de A59 bij afrit 20, Rosmalen, keren. De afsluiting zorgde zondagochtend niet voor problemen.

Het KNMI waarschuwde in onze provincie zondagochtend nog voor gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Iets na tien uur werd de waarschuwingscode geel ingetrokken.