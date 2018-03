'Het kouderecord is verbrijzeld', zaterdag was koudste 17 maart ooit gemeten in Brabant

DE BILT - Ook zo gebibberd zaterdag? Wees gerust, je was niet de enige. Het was de koudste 17 maart die ooit gemeten is in Brabant. Het werd in Volkel 0,3 graden. Het vorige kouderecord van 17 maart dateert van 1985. Toen werd het in Eindhoven 4 graden.

"Het record is dus echt verbrijzeld", vertelt Moniek Wulms van Weer.nl. "Het was nét geen ijsdag. Daarvoor moet de temperatuur de hele dag onder nul uitkomen, maar rond middernacht was het net iets boven nul. Een ijsdag op 17 maart zou he-le-maal uniek zijn geweest."

Zondag

Deze zondag is het ook koud, maar niet zo erg als zaterdag. "Eigenlijk is het best een prima dag", vindt Wulms.

"Maar de gevoelstemperatuur blijft laag, vanwege de heel stevige wind. Rond halfnegen zondagochtend was de gevoelstemperatuur -10, terwijl de thermometer -2 aangaf. Zondagmiddag komen we uit op +2. Er is een mix van wolkenvelden. Die gaan wel openbreken en dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Maar die volle, koude noodoosten wind - kracht vier, tippend aan vijf - maakt het voor het gevoel zo koud... Het is wel de hele dag droog. Ga er dus lekker op uit, mits je je goed inpakt."

'Maandag een prachtige dag'

Maandag wordt het weer een tikkeltje warmer. "Ook dan hebben we een koude start, met 's nachts minima van -4 of -5 graden, maar overdag wordt het dan +4. Dan is het de hele dag stralend zonnig weer, een prachtige dag."