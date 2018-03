'Armando triggerde mij al op jonge leeftijd', Martien Pennings haalde de jonge Obispo naar PSV

BOXTEL - Hem wordt een grote toekomst voorspeld. Verschillende voetbalclubs in het buitenland hebben hem nu al op de radar. Zaterdagavond maakte de net 19-jarige Boxtelaar Armando Obispo zijn debuut in het eerste elftal van PSV. Hij viel tijdens de slotfase van de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo in. Plaatsgenoot Martien Pennings, die de centrale verdediger in beeld bracht bij PSV, is trots.

"Ik scout al enkele jaren voor PSV", vertelt Pennings. "Ik weet vrij goed wie de talenten zijn in mijn omgeving. Ik krijg tips en zie veel wedstrijden. Armando was een mannetje dat mij op jonge leeftijd opviel en triggerde. Dan ga je vaker kijken om te zien hoe zo'n speler in elkaar zit. Niet alleen voetbaltechnisch, ook mentaal. Hoe reageert hij op wissels, op slecht weer? Je moet inschatten wat zijn potentie is. Twee, drie jaar verder kijken. Ik vond dat hij alle componenten had en uiteindelijk besloten we hem uit te nodigen voor PSV, om te kijken wat andere scouts en trainers van hem zouden vinden."

'Hij moet nog een stap zetten'

Pennings weet nog dat Obispo 'hartstikke enthousiast' was dat hij als jonkie in Eindhoven mocht voetballen. Hij bracht hem regelmatig naar De Herdgang in die periode. "Ik ben hartstikke blij dat hij zover gekomen is en nu zijn debuut in het eerste elftal heeft gemaakt. Daar heeft hij - samen met zijn trainers - keihard aan gewerkt."

Pennings vindt het heel slim van PSV dat de club Obispo - ondanks alle enthousiaste verhalen van kenners - rustig brengt. "De stap naar het eerste elftal is echt groot, hoor", benadrukt de Boxtelaar. "Ik zie Armando ook vaak in Jong PSV spelen. Hij moet nog een stap zetten, maar dit is het begin. Ik denk zeker dat hij een vaste waarde kan worden."

Buitenland

Waar het plafond van de centrumverdediger ligt, vindt Pennings lastig in te schatten. "Ik denk dat hij zeker nog een stap kan zetten. Ik zie hem nog wel een keer in het buitenland voetballen. Maar hij moet eerst zorgen dat hij een vaste waarde wordt bij PSV."