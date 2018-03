Lammetje belandt in ijskoude vijver, brandweer redt het dier

WAALWIJK - Een lammetje in Waalwijk was zondagmorgen iets te overmoedig en dat kwam het jonge dier duur te staan. Het lammetje was in een plas water beland, maar die was natuurlijk ijskoud. Het lammetje kon er niet meer uit. De brandweer moest het diertje komen redden.

Het beestje lag volgens omstanders te spartelen in het koude water aan de Akkerlaan. Omstanders belden de brandweer maar konden zelf niks doen. De vacht van een schaap zuigt zich snel vol met water, waardoor het dier zwaarder wordt. Het beestje kwam het water daarom niet meer uit.

Moederschaap kijkt toe

De moederschaap kon alleen maar toekijken hoe haar lammetje in het water vastzat. Een van de brandweermannen klom over het hek en haalde het dier uit het water. Het lammetje werd door een brandweerman afgedroogd met een handdoek en iemand van de dierenambulance heeft het dier nagekeken.