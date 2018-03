Ondernemerschap én topsport houden Frits van Eerd scherp, je kunt het beide niet 'lalala' doen

EINDHOVEN/VEGHEL - Ondernemen kun je niet ‘lalala’ doen en topsport ook niet. “Alles moet kloppen. Je moet fit zijn en de goede mensen om je heen verzamelen.” Deze parallellen tussen topsport en het ondernemerschap zorgen er volgens Jumbo-topman én coureur Frits van Eerd voor dat hij ‘scherp’ is in beide takken van sport.

Het coureur-zijn gaat volgens de Veghelse supermarkteigenaar dus niet ten koste van het ondernemerschap, zo zegt hij zondag in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. “Iedereen heeft hobby’s of een passie. Die van mij is wat zichtbaarder dan die van anderen.”





Hoewel het voor de buitenwereld misschien anders lijkt, steekt Van Eerd naar eigen zeggen negentig procent van zijn energie in het familiebedrijf. Niet met als doel om de grootste van Nederland, Albert Heijn, voorbij te streven, geeft hij aan. “Dat is geen doel op zich.” Wel wil hij de beste supermarkt van Nederland zijn.

'Medewerkers maken het succes'

En dat betekent volgens hem vooral ‘dichtbij de klant blijven staan’. “Medewerkers de mogelijkheid geven op de winkelvloer het spel te kunnen spelen.” Zij maken volgens Van Eerd namelijk het succes van Jumbo en niet hij. Doelen qua marktaandeel, daar laat hij zich zondag niet over uit. Wel geeft hij aan dat het Veghelse familiebedrijf eind 2019 tussen de 660 en 670 supermarkten zal hebben. Nu zijn dat er, zonder de Emté-winkels, nog 580.

Begin maart werd bekend dat supermarktketen Emté in handen komt van Jumbo en Coop. Naast de groei die deze overname met zich meebrengt, groeit het aantal filialen van de Veghelse supermarktketen volgens Van Eerd sowieso elk jaar met tien tot vijftien winkels.

Topsnelheid van 342 km/u

‘Samen, ondernemen en winnen’, is en blijft volgens hem in al die winkels het devies. En datzelfde geldt dus voor de coureur Van Eerd wanneer hij achter het stuur van een ultrasnelle auto kruipt en met een topsnelheid van 342 km/u over het circuit van Le Mans snelt.

Deze zomer is het weer zover. En hij kan niet wachten tot het zover is.