Parkeerruzie in de straat loopt uit de hand: drie arrestaties

OUDENBOSCH - Een 29-jarige man en zijn 26-jarige vrouw zijn zaterdagavond mishandeld bij een ruzie over een parkeerplaats in de wijk Spui in Oudenbosch. Ze zijn waarschijnlijk met een lang voorwerp geslagen en liepen allebei een hoofdwond op.

De politie arresteerde twee broers van 37 en 39 uit Roosendaal. Ook hun 33-jarige zus werd aangehouden omdat ze de agenten beledigde. De politie denkt dat de broers verhaal kwamen halen bij de slachtoffers vanwege een eerdere ruzie in de straat over het parkeren van de auto van hun familieleden.

Onderzoek

Het incident gebeurde rond elf uur ’s avonds. De politie onderzoekt de ruzie en de vermoedelijke aanleiding.