Volg hier live de wedstrijd tussen NAC Breda en Roda JC

BREDA - NAC Breda speelt zondagmiddag een belangrijke wedstrijd in de strijd om het ontlopen van play-off-voetbal. De Bredanaars ontvangen in eigen huis hekkensluiter Roda JC. Omroep Brabant houdt je rechtstreeks op de hoogte van de verrichtingen op het veld. De tussenstand is 0-0.

De Limburgers snakken naar een zege. Roda leed vier nederlagen op rij, terwijl NAC juist elf punten pakte uit de laatste zes duels.

Hoogtepunten

16. Sadiq schiet net over de kruising. Grote kans hoor voor NAC, maar nog steeds geen treffers.

11. El Allouchi mag het uit een counter nogmaals proberen, maar zijn inzet mist kracht. Zonde.





10. Angelino met een mooie voorzet op Vloet, maar die kopt over. En stond buitenspel.

8. El Allouchi neemt een afgeslagen corner op z'n slof, maar de inzet wordt gekraakt.

6. Roda start sterk, terwijl NAC nog in slaapstand lijkt te spelen.













Opstellingen