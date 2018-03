Fikse brand in houten bijgebouw maakt huis onbewoonbaar

Het huis is onbewoonbaar door de brand. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

HEESCH - Een huis aan De Rijf in Heesch is zondagmiddag volledig onbewoonbaar geraakt door brand in het houten bijgebouw. De bewoners konden de woning op tijd verlaten dus er raakte niemand gewond.

De brand brak rond het middaguur uit en was direct zo hevig dat de ramen op de begane grond en de eerste verdieping sprongen. Hierdoor verspreidde de rook en roet zich door de hele woning.

Buren

Ook bij de buren trok rook naar binnen. Deze woning is door de brandweer geventileerd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar de politie gaat niet uit van brandstichting.