Jeffrey Herlings wint eerste manche GP Valkenswaard

VALKENSWAARD - Jeffrey Herlings heeft met veel vertoon van macht de eerste manche gewonnen van de GP in Valkenswaard. De Brabander bekroonde een knappe inhaalrace met de winst.

Herlings startte de GP als nummer 19 nadat hij zaterdag ten val was gekomen tijdens de kwalificaties. Na de eerste bocht lag hij al weer zevende, waarna hij stug doorreed en per ronde liefst een seconde sneller was dan wereldkampioen Cairoli. Het verschil aan de meet was ongeveer vijftien seconden.

"Ik ben heel blij met deze overwinning, maar dit was pas de eerste race. Ik wil ook de tweede winnen! Dan ben ik pas echt tevreden", zei Herlings na afloop. Glenn Coldenhoff uit Heesch eindigde als vijfde.







