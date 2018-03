Man met fiets in de sloot blijkt stunt voor gouden huwelijk

BERGEIJK - De hulpdiensten zijn zondagmiddag meerdere keren gealarmeerd voor een paar ‘mannen’ die met de fiets in de sloot zijn beland op de Provinciale weg in Bergeijk. Het blijkt om een ludieke stunt te gaan vanwege een echtpaar dat vijftig jaar is getrouwd.

Piet en Willemien werden vijftig jaar geleden al op dezelfde manier geëerd toen ze gingen trouwen. Het verhaal gaat dat Piet toen regelmatig in de sloot belandde met de fiets… Vanwege het gouden huwelijke én de verjaardag van Piet werd de stunt nog eens herhaald.

Bezorgde automobilisten

De politie heeft hen verzocht de fietsen weg te halen omdat ze steeds worden gebeld door bezorgde automobilisten. Het is onduidelijk of daar al gehoor aan is gegeven.