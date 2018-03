Fans Gers Pardoel na concert met stenen bekogeld in Antwerpse tram, mogelijk schoten gelost

Een tram met fans van Gers Pardoel is zaterdag in Antwerpen met stenen bekogeld.

TILBURG - Een tram met fans van Gers Pardoel is zaterdag in Antwerpen met stenen bekogeld. Volgens sommige fans is ook geschoten. Dat gebeurde na afloop van het concert van de Tilburgse zanger in de Lotto Arena. Twee grote ruiten zijn gebarsten. De politie doet onderzoek en kan nog niet bevestigen dat er geschoten is.

Na het concert van Pardoel pakte een groepje West-Vlaamse fans de tram terug naar hun hotel in de buurt van het Centraal Station, aldus het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws.

Na twee haltes klonken er plots enkele harde knallen. De trambestuurder reed door naar de volgende halte, waar de passagiers uit konden stappen.

Of Pardoel op de hoogte is van het incident is onbekend, zijn management was niet bereikbaar. Op Instagram schrijft Pardoel dat met het concert een jongensdroom is uitgekomen, over de bekogelde tram zegt hij niets.