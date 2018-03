Lijsttrekker strooit met gratis geld in Den Bosch

DEN BOSCH - De lokale Bossche partij Buitengewoon Ongewoon smijt met geld. Letterlijk. Want lijsttrekker Ralph Posset gooide zondagmiddag flyers van het bordes van het stadhuis, met daaraan briefjes van vijf euro.

Voorbijgangers kijken verbaasd op als de eerste vliegtuigjes met vijf euro van het bordes naar beneden vliegen. Als Ralph Posset roept: "Geen gezeik, iedereen rijk", duiken ze erop af.

In totaal gooit Posset vijftig flyers met vijf euro naar beneden. "Buitengewoon Ongewoon is een nieuwe politieke partij. Wij willen letterlijk en figuurlijk een verrijking zijn voor de stad. Iedereen komt al met zijn flyers en posters. Wij willen laten zien dat we daadwerkelijk dingen anders aanpakken."

Stemmen kopen

Maar het is de vraag of dit zomaar mag. In de wet staat dat je geen stemmen mag kopen. Daarop staat zelfs een gevangenisstraf van zes maanden. Posset maakt zich er niet druk om. Lachend zegt hij: "Ik kan er echt niet bang voor zijn. Ik denk dat het wel los loopt. Vind je dit bijzonder, stem dan op ons. Maar als je deze vijf euro pakt hoef je niet op ons te stemmen."

Omkoping of niet, er werd enthousiast gedoken en gegraaid op de Bossche Markt. Een jongetje heeft drie enveloppen in zijn hand. "Het is gratis geld, dat wil toch iedereen hebben?"



Een meisje heeft net vijf euro gepakt. Op de vraag wat ze ervan vindt dat een politieke partij met geld strooit, antwoordt ze: "Als ze denken dat ze daar stemmen mee kunnen winnen. Het is wel een leuke actie." Maar ze twijfelt of ze hierdoor op Buitengewoon Ongewoon zal gaan stemmen. "Ik kijk ook wel naar wat ze voor de rest voor de gemeente gaan doen natuurlijk."



Verkeerd signaal

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch laat in een korte reactie weten dat hij geld weggegeven een verkeerd signaal vindt. Lokale politiek is volgens hem een serieuze zaak. Het geld kwam wel uit Possets eigen zak.