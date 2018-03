Erik van Loon derde in openingswedstrijd NK Rally

EMMELOORD - Erik van Loon is zijn campagne in het NK Rally goed begonnen. De coureur uit Riethoven werd in zijn Skoda Fabia R5 derde in de Zuiderzeerally rondom Emmeloord. 'Ik denk voor de eerste keer dat wij in deze auto zitten, dat we dat goed doen.'

Het was bitterkoud rondom Emmeloord, de harde wind wakkerde dat gevoel alleen nog maar verder aan. Met zeven auto’s uit de hoogste divisie (R5) aan de start was er ook sprake van voldoende inhoud voor een strijd om de overwinning. Onder hen twee Brabanders; Erik van Loon en Kevin van Deijne. Voor Van Deijne was de strijd snel over toen zijn stuurbekrachtiging het begaf. Van Loon begaf zich in een fel gevecht om plaats drie.

Verhitte strijd

Het gevecht lijkt even beslecht te worden door een tragere deelnemer in het pad van Van Loon. Hij reageert furieus. “Ik denk dat ik er van de tien kilometer, acht kilometer achter heb gezeten. Dat heeft niks met rally te maken! Dit bederft wil mijn plezier. Ik kom hier voor het podium. Kijk dat we niet kunnen winnen van Weijs of Kobus, dat snap ik”, aldus Van Loon. Vrijwel synchroon krijgt zijn tegenstrever echter een tijdstraf en dus ligt Van Loon weer op koers voor het podium. De concurrentie nadert nog tot op 12,7 seconden, maar de buit voor Van Loon is binnen. Hij wordt derde in de openingswedstrijd.

Roel van der Zanden (Mitsubishi, Sint-Oedenrode) was de tweede Brabander in de top tien, Roald Leemans (Citroën, Hank) viel er net buiten en werd elfde, maar was wel snelste voorwiel aangedreven bestuurder van het deelnemersveld.