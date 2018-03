Doe jij dit na? Boogschieten vanaf het paard [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Gewoon boogschieten al moeilijk? Nou, in Kaatsheuvel was zondag een wedstrijd boogschieten vanaf een galopperend paard. En dan ook nog raak schieten.

Zo’n tien deelnemers trotseerden zondag de snijdende kou op een weiland bij Kaatsheuvel. José Membrilla van Leeuwen legt uit wat de bedoeling is. “Het paard moet over een baan van negentig meter vooruit galopperen. Afhankelijk van de baan die je loopt schiet je of heel veel pijlen of één pijl per doel.”









Het is vooral een moeilijke sport legt een andere deelnemer, Arno Hendriks, uit: “Dat boogschieten is een hele andere techniek dan dat je normaal ziet. Omdat je op gevoel moet schieten en heel snel de pijlen moet laden.”

“In Nederland kijken mensen naar mij en zeggen ‘oh wat ben je goed’”, vertelt Arno. “Maar kom ik Hongarije dan zijn er meisjes van 16 die doen het drie keer zo goed als ik. Je doet het vooral voor de lol maar je probeert het zo goed mogelijk te doen.”









De wedstrijd in Kaatsheuvel is een kwalificatieronde voor het wereldkampioenschap in Hongarije. Het gaat de Nederlanders niet om de winst, maar om de kans ooit aan een WK mee te doen. Want wil je goed worden in deze sport moet je heel veel oefenen volgens José: “Ik doe dit nu al 4,5 jaar en het is alleen maar oefenen, oefenen en oefenen. Je bent zeker vijf tot tien jaar bezig wil je het echt goed kunnen.”