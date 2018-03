Kater bij NAC na verlies tegen Roda JC: 'Het is hergroeperen en doorgaan' [VIDEO]

BREDA - NAC heeft zondagmiddag geen goede zaken gedaan in de eredivisie. In eigen stadion verloor de Bredase ploeg met 1-0 van hekkensluiter Roda JC. De kans om zich zo goed als veilig te spelen voor rechtstreekse degradatie liet NAC hiermee liggen.

"De wereld vergaat niet, maar ik hou er wel een kater aan over", zei Rob Penders na afloop, de assistent-trainer die bij NAC nog altijd de geschorste hoofdcoach Stijn Vreven vervangt. "We hebben niet goed gespeeld, maar wel de kans gehad om een punt of zelfs drie punten te pakken. We hebben nagelaten om een hele grote stap te zetten."



Afbluffen en efficiëntie

Daar had hij gelijk in, kansen kreeg NAC genoeg. In tegenstelling tot Roda JC, die mochten er twee noteren. Maar de Limburgers waren dus wel een keer trefzeker. Die goal, van Donis Avdjaj, kreeg de Bredase ploeg niet meer weggepoetst.



"Waar ging het mis?", vraagt NAC-keeper Nigel Bertams zich hardop af. "Ik denk dat we ten eerste als team te weinig strijd hebben getoond, In de beginfase lieten we ons meteen afbluffen. En we waren niet efficiënt genoeg, want de kansen waren er wel Het was een frusterend middagje."



Hergroeperen en doorgaan

NAC wist dit seizoen twee keer van landskampioen Feyenoord te winnen, dat waren bonuspunten. Maar van de directe concurrentie in de strijd tegen degradatie worden te weinig punten gepakt.



"We zeiden al na de overwinning tegen Feyenoord, als je Roda neit wint kan je Feyenoord eigenlijk wegstrepen. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat, dit zijn onze concurrenten. Die moetn we gewoon gaan winnen. Als we deze hadden gewonnen, hadden we naar boven kunnen kijken. Nu moeten we weer rekenen houden met. Het is nu hergroeperen en doorgaan."