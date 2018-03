Voor speciaal zaad moet je echt in Brabant zijn want: Wie zaait zal oogsten

BOEKEL - Wie zaait zal oogsten en wie speciaal zaad nodig had was zondag te vinden in Boekel. In de Tuinmarkthallen in Boekel werd zondag de zesde editie gehouden van de Groen Moes Markt. Ondanks de kou, ondanks dat er nog geen zaadje de grond in kan stonden de zaadliefhebbers wel rijen dik voor de deur. Want voor speciaal zaad moet je echt in Brabant zijn.

Ze kwamen, ze waren met velen en vaak hadden ze ook nog uren in de auto gezeten, onderweg naar Boekel. En eenmaal binnen werd de jacht geopend op zaden, speciaal zaad van speciale planten en speciale gewassen: iedereen was op zoek. “Ik zoek een speciale Salvia en dit is mijn laatste hoop, want ik kan hem nergens vinden”, zegt een tuinliefhebster. Een andere hobbyist uit Den Bosch is helemaal in de glorie omdat ze zaad van de ..... wortelpeterselie heeft gevonden.



Gat in de Markt

De alweer zesde editie van de Groen Moes Markt wordt georganiseerd door Hans van Eekelen uit Best en is een schot in de roos. “Tuinidee in Den Bosch is de grootse tuinbeurs in de markt, maar niet gericht op moestuinders en dat hoop ik wel te kunnen bieden.” Gezien de enorm toeloop, uit alle delen van het land en de steeds grote wordende Groen Moes Markt is Van Eekelen daar ruimschoots in geslaagd. Letterlijk een gat in de markt.



Siberisch koud

‘Het Gesprek’ op de Groen Moes Markt was natuurlijk het weer: opnieuw Siberisch koud. “Dat verwacht je niet in deze periode”, zegt Van Eekelen. “Het zaaiproces zelf zal later gaan starten.” Optimisten zijn er echter ook. ”Het hoort erbij. Ik heb liever nu de vorst dan in april als alle bomen in bloei staan.”