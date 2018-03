Deuren van basisscholen Geldrop mogelijk op slot na slepend conflict: 'onze grens is bereikt'

GELDROP - De Geldropse basisscholen De Beneden Beekloop, De Ganzebloem en De Regenboog, gaan volgende week mogelijk dicht. De leerkrachten dreigen het werk neer te leggen, ze zijn boos omdat zonder overleg een nieuwe interim-bestuurder is aangesteld. Ze eisen dat die benoeming wordt teruggedraaid, anders volgen 'maatregelen'. Hun ultimatum loopt maandag om 14.00 uur af.

De leerkrachten hebben dat zondag geschreven in een brief aan de ouders van de leerlingen. De brief is ondertekend door twintig docenten. Mieke van den Broek-Hanskamp is door de Raad van Toezicht benoemd interim-opvolger van de omstreden voorzitter Ivon de Wilde. Genoeg is genoeg, schrijven de leraren. Zij hebben een andere interim-bestuurder voor ogen: Ed Knies. "Onze grens is hier bereikt, we kunnen niet meer verder. Als we niets doen en alles zomaar laten gebeuren wordt onze vrijheid en betrokkenheid afgepakt, onze kracht die zo belangrijk is om goed onderwijs te geven. En daar draait het om."

Gespannen situatie

Het rommelt al langer bij de scholen, die onder scholengroep 't Nut vallen. Begin 2017 werden de schooldirecteuren Rita van der Werf van De Regenboog en Harold Jacobs van De Beneden Beekloop op non-actief gesteld. Bestuursvoorzitter Ivon de Wilde van Het Nut schorste de directeuren nadat zij in een brief klaagden over de voorzitter. De twee directeuren schreven samen met veertien collega’s een brief aan de Raad van Toezicht. Hierin zeggen zij zich onveilig te voelen en uitten zij kritiek op De Wilde. Leerlingen en docenten voerden al meerdere keren actie om de twee directeuren terug te krijgen.

Leraren willen andere baan

Vierhonderd handtekeningen werden ingezameld, maar eind 2017 werden de directeuren definitief ontslagen. "Er zijn veel verschillende pogingen gedaan om dit conflict op te lossen. De liefde voor het vak en de liefde voor jullie kinderen hielden ons een lange tijd op de been. Maar we merken dat de rek eruit is, we staan op omvallen en we kunnen niet anders dan aan de handrem trekken. Steeds meer collega’s zijn letterlijk ziek van deze situatie of zijn zich aan het oriënteren op een andere baan. Collega’s lopen op hun tandvlees en als het zo blijft zullen meer mensen uitvallen en dat gaat ten koste van het onderwijs aan uw kind," laten de leraren weten aan de ouders.

Maandagavond is er een informatiebijeenkomst voor de ouders.