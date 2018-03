Jeffrey Herlings dolblij na thuiszege in Valkenswaard: 'Nog mooier dan ergens anders' [VIDEO]

VALKENSWAARD - Motorcrosser Jeffrey Herlings was zondag vanzelfsprekend dik tevreden met de zege in zijn thuiswedstrijd in Valkenswaard. ‘Dat is toch nog iets mooier dan ergens anders winnen.’

Herlings moest tweemaal in de achtervolging, maar slaagde met vlag en wimpel. “Ik moest twee keer een stuk of tien man voorbijrijden. Inclusief Cairoli, de negenvoudig wereldkampioen en misschien wel de beste aller tijden. Dat is toch wel speciaal.”

Herlings zei dat zijn starts moeten verbeteren. “Daar zit verbetering in. Maar ik ben blijven gaan en wist dat ik op ’t einde start was. Dat heb je gezien.”

Prachtige wedstrijd

De Brabantse WK-leider glunderde echter nog het hardst om het feit dat de eindzege in Valkenswaard weer mee naar huis ging. “Ik ben super blij. Winnen in Valkenswaard is toch nog iets mooier dan ergens anders winnen, zo voor je thuispubliek.”

“Ik denk dat de kou wel wat toeschouwers heeft gekost, maar ik hoop dat de mensen die er wel waren een prachtige wedstrijd hebben gezien.”

