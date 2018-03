Reebok aangevallen door loslopende hond, uit lijden verlost

In de bossen aan de Gilzerbaan, achter de Blaak in Tilburg, is een reebok aangevallen door een hond. Foto: Facebook politieteam Leijdal.

TILBURG - In de bossen aan de Gilzerbaan, achter de Blaak in Tilburg, is zondag een reebok aangevallen door een hond. Het dier werd zwaargewond aangetroffen en is uit zijn lijden verlost, meldt de politie. De bok had na de aanval scheurwonden en diepe bijtwonden. De politie waarschuwde eerder al voor de start van het broedseizoen.

"Het is helaas niet de eerste keer dat wij dit in een van onze (gemeente)bossen of in de gebieden van Brabants Landschap en Gorp en Roovert tegenkomen. Wij krijgen met enige regelmaat meldingen van opgejaagd wild. Loopt u buiten een losloopgebied met een loslopende hond dan krijgt u van ons of de boswachters een bekeuring," waarschuwen de agenten.

Of de hondeneigenaren hun hond ergens los mogen laten lopen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening en is dus in iedere gemeente anders.