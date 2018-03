Situatie bij scholen Geldrop escaleert, interim-directeuren ontslagen

De al gespannen situatie bij drie basisscholen in Geldrop is zondagavond geëscaleerd.

GELDROP - De al gespannen situatie bij drie basisscholen in Geldrop is zondagavond geëscaleerd. De twee interim-directeuren die in juni 2017 werden aangesteld, zijn ontslagen door de Stichting Nutsscholen Geldrop, zo zeggen bronnen tegen Omroep Brabant. De docenten van De Beneden Beekloop, De Ganzebloem en De Regenboog zijn woest. De kans dat de leraren gaan staken en de school op slot gaat, zou sterk gestegen zijn. De interim-directeuren hoeven maandag al niet meer naar school te komen.

Eén van de directeuren die in 2017 werd aangesteld is Ed Knies. De docenten hadden hem juist voor ogen als opvolger van de omstreden voorzitter Ivon de Wilde.

Een woordvoerder van de Stichting zegt tegen Omroep Brabant dat de interim-directeuren niet zijn 'ontslagen', maar dat hun interim-overeenkomst per direct is beëindigd. "Ze hadden geen dienstverband." Verder wil ze niet inhoudelijk op het vertrek van Knies en zijn collega ingaan.

Wel heeft Mieke van den Broek - Hanskamp die 14 maart benoemd is als opvolger van de omstreden voorzitter Ivon de Wilde, zondag een brief naar alle ouders gestuurd. Ze reageert hierin op een ultimatum dat de leraren zondagochtend stelden. De docenten eisen dat de benoeming van Van den Broek wordt teruggedraaid, anders volgen 'maatregelen'. Hun ultimatum loopt maandag om 14.00 uur af.

Machtsstrijd

Van den Broek schrijft in de brief die zondagavond aan de ouders is gestuurd, dat het niet om onveiligheid in de werksituatie gaat, maar om een machtsstrijd. Ze gaat niet vrijwillig weg. "Het dreigen met het neerleggen van het werk is geen goede weg voor de leerkrachten. Juridisch hebben de leerkrachten daar de positie niet voor zoals ook vastgelegd in hun CAO. Maar het lost ook niets op. Het aanvaarden van het bevoegd gezag dat volgens de regels van good governance is aangesteld, is de enige weg die feitelijk mogelijk is. "

Van den Broek: "Ik heb veel teamleden donderdag en vrijdag gesproken, ik doe vanavond al een dringend beroep op de leerkrachten om volgende week aan het werk te gaan en te blijven. Ik zal morgenochtend nog een keer alle scholen bezoeken om het gesprek met de leerkrachten over een gezamenlijke koers aan te gaan."

Sommige ouders laten aan Omroep Brabant weten dat ze maandagochtend naar de scholen willen gaan.