Crisis Geldropse basisscholen compleet, leraren melden zich massaal ziek: 'Ik verwacht chaos'

GELDROP - Zo'n 95 procent van alle leerkrachten van de Geldropse scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem hebben zich zondagavond ziek gemeld. Dat melden zij in een persbericht. Ze doen dit vanwege het slepende conflict binnen Stichting ‘t Nut, dat nu al een jaar aanhoudt. Ouders van leerlingen van De Ganzebloem is verteld dat ze vandaag niet naar school hoeven te komen, want de deur blijft dicht.

Zondagmiddag stelden de leerkrachten de raad van toezicht een ultimatum en eisten zij het vertrek van de raad van toezicht en het direct terugtrekken van de kort geleden aangestelde interim bestuurder.

De raad lijkt niet in te gaan op de eisen van de leerkrachten. Sterker: de interim bestuurder heeft de leerkrachten een brief gestuurd waarin zij verder onder druk zouden zijn gezet om te komen werken. Daarnaast hebben zondagavond de twee interim-schooldirecteuren te horen gekregen dat ze per direct niet meer welkom zijn op de scholen.

"Er was onder deze interim-directeuren juist voorzichtig herstel van vertrouwen", legt Noor Geraads van de medezeggenschapsraad uit. "Nu worden zij van het ene op het andere moment weggehaald."..

Angst

De leerkrachten zijn volgens het persbericht 'woedend en verbijsterd'. In het persbericht wordt benadrukt dat de interim schooldirecteuren 'de afgelopen maanden de steun en toeverlaat van de leerkrachten waren geworden'.

“In de angstcultuur die heerste binnen de scholen brachten de schooldirecteuren rust en een gevoel van veiligheid", vertellen twee leerkrachten die niet met naam en toenaam genoemd willen worden 'uit angst voor represailles'. De leerkrachten vragen zich af wat de raad van toezicht en de interim bestuurder bezielt dit besluit te nemen.

Chaos

Sytske Klarenbeek, die namens de leerkrachten van de scholen spreekt, laat aan Omroep Brabant weten een onrustige dag te verwachten. "Ik verwacht chaos op school" zegt ze. Ouders van leerlingen van De Ganzebloem is in de nacht van zondag op maandag in een email verteld dat ze vandaag niet naar school hoeven te komen, want de deuren blijven dicht. Of de leerlingen van de andere scholen worden opgevangen, is onbekend.

"De leraren doen dit met pijn in het hart", benadrukt Noor Geraads van de medezeggenschapsraad. "Maar zij staan met hun rug tegen de muur."