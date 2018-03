Tankwagen gekanteld op A59 bij knooppunt Zonzeel, snelweg gedeeltelijk dicht

LANGEWEG - Op de snelweg A59 bij knooppunt Zonzeel is maandagochtend een tankwagen gekanteld. De chauffeur zit bekneld is de cabine. De brandweer is bezig het slachtoffer te bevrijden.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien. De oorzaak is niet bekend. Door het ongeluk raakte de dieseltank van de vrachtwagen lek.

'Geen gevaarlijke stoffen'

De tankwagen is niet geladen met gevaarlijke stoffen, aldus een woordvoerder van de brandweer. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn bij het ongeluk aanwezig.

De weg werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Op knooppunt Zonzeel ging de verbindingsweg van de A16 vanuit Breda richting Den Bosch rond elf uur open. Vanuit Rotterdam is de weg richting Den Bosch nog dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A27, A58 en A59..