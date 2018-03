Interim-bestuurder basisscholen Geldrop dreigt 'zieke' leraren met ontslag

GELDROP - Als de leraren van de drie Geldropse basisscholen niet snel weer aan het werk gaan, geldt dit als 'werkweigering' en kunnen ze hun baan verliezen. Dat schrijft interim-bestuurder Mieke van den Broek maandagochtend in een brief aan de leerkrachten.

"Ik roep jullie nogmaals dringend op om gewoon aan het werk te gaan en de komende dagen met mij het gesprek aan te gaan", schrijft ze. "Indien jullie onverhoopt toch besluiten om het werk ook na deze oproep niet op te pakken, dan is die werkweigering zoals het ook in de cao staat omschreven een reden om ernstigere consequenties hieraan te verbinden, zoals een directe beëindiging van het dienstverband."

Via de kinderen

Het stoort Van den Broek dat het conflict op de scholen op deze manier uitgevochten wordt. "Het uitvechten van een discussie via het treffen van de kinderen en het onderwijs is namelijk ook op basis van de cao volstrekt onacceptabel" schrijft ze.

Het conflict tussen de leraren van de basisscholen, de interim-bestuurder en de raad van toezicht sleept al een jaar voort, tot irritatie van de ouders.