Ouders boos om voortslepende scholenruzie Geldrop: 'Een verkeerd voorbeeld voor kinderen'

GELDROP - Verbaasd keken tientallen ouders maandagochtend om zich heen op het schoolplein van basisschool De Regenboog. De school is - net zoals De Ganzebloem en Beneden Beekloop - deze dag dicht. Deze ouders wisten niet dat de leraren zich zondag massaal ziek hadden gemeld vanwege een langlopend conflict dat de leraren hebben met het schoolbestuur en de raad van toezicht.

"De ouders waren niet allemaal even goed geïnformeerd", vertelt verslaggever Daisy Schalkens, die maandagochtend verslag deed vanaf het schoolplein van De Regenboog. "Uiteindelijk is er een leraar hier naartoe gekomen zodat de kinderen die echt, écht nergens naartoe kunnen opgevangen worden in de school."

'Ik kon het niet geloven'

De ouders waren wel op de hoogte van het oorsprónkelijke ultimatum dat maandagmiddag om twee uur zou verlopen. Maar dat zondag de bom al barstte, was bij velen niet bekend.

"Ik wou het even met mijn eigen ogen zien", vertelde een moeder die op de schoolplein stond. "Ik kon het niet geloven dat een school dicht blijft." Ze kan met haar kinderen nu 'geen kant op'. "Ik sta achter de leraren en heb alle begrip voor het conflict, maar nu lijden onze kinderen hieronder", benadrukt ze.

Volwassen mensen

"Dit conflict duurt al een jaar", verzuchtte de moeder. "En nóg is het niet opgelost. Ik vind dit niet kunnen. We hebben het hier over volwassen mensen. Wij leren onze kinderen om te praten en overeen te komen. En zelf geven we hen het verkeerde voorbeeld."