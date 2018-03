Gaten boren en... jackpot! De nieuwste manier van een pinautomaat kraken heet 'jackpotting'

DONGEN - Niet met een ramkraak, maar door 'jackpotting' wilden vier overvallers dit weekend een pinautomaat kraken in Dongen. Geen explosieven dus. De daders probeerden de geldautomaat open te breken door gaten te boren. Daarmee proberen ze bij het binnenwerk te komen zodat ze automaat zo kunnen manipuleren dat hij flappen gaat tappen: jackpot!

Helemaal nieuw is de methode 'jackpotting' in ons land niet. Vorig jaar berichtte Opsporing Verzocht er al over. Dat was naar aanleiding van pogingen in Made en Breda. Maar alle drie de pogingen mislukten.



Dit weekend probeerden vier daders het opnieuw. Doel was de pinautomaat aan de buitenkant van de Albert Heijn-supermarkt in Dongen. Ook deze poging mislukte. Het boren van gaten in de pinautomaat en het ontregelen van het binnenwerk kost tijd en dat brak de krakers op: de politie was er te snel bij.

Amerika

Jackpotting is begin dit jaar via Europa en Azië overgewaaid naar Amerika. Daar pakken inbrekers het anders aan, meldt CNN. De overvallen vinden daar op klaarlichte dag plaats, in grote winkelcentra. Vooral oudere geldautomaten zijn het doel. De daders verkleden zich als technici die met de geldautomaat aan het werk gaan. Zo wisten ze in korte tijd een miljoen dollar buit te maken.

De vier overvallers van de pinautomaat in Dongen zijn nog op de vlucht. De politie hield zondag een buurtonderzoek en bestudeert camerabeelden.