PSV speelde niet oogstrelend en NAC en Willem II hebben zich tekort gedaan, zeggen de voetbalkenners

EINDHOVEN - De voetbalkenners zijn het erover eens: PSV speelde dit weekend niet op z'n best en zijn er nog zeker niet. "Oogstrelend was het niet." NAC en Willem II hebben zichzelf tekort gedaan.

"Nu nog drie overwinningen en de buit is binnen. Dan praat niemand hier meer over", zegt voetbalcommentator Aad de Mos. Maar de wedstrijd van PSV was volgens de kenners op sommige moment niet om aan te zien.

"Het is jammer dat PSV nog steeds niet op een kampioensniveau speelt”, vertelt Willy van de Kerkhof. "Maar de punten zijn binnen."

Lange weg te gaan

PSV staat op de ranglijst zeven punten voor op directe concurrent Ajax. Toch is er volgens de voetbalanalisten nog een lange weg te gaan voor de Eindhovenaren. "Voor 90 procent zijn ze er wel maar ik ben toch wel geschrokken van de wedstrijd tegen Willem II", zegt De Mos.

"Het zijn nog twee linke wedstrijden denk ik, Ajax thuis en AZ uit. Ze moeten ook zeker tegen de kleintjes geen punten verspelen."

Moet Cocu weg?

De voetbalcommentatoren vragen zich wel af of Philip Cocu moet aanblijven als trainer van PSV. "Ik weet niet of het goed is als hij blijft", vertelt Willy van de Kerkhof. "Het is ook goed als er na een paar jaar weer een andere trainer voor de troepen staat."

Daar is Aad de Mos het absoluut niet mee eens. "Ik zou na drie titels geen afscheid nemen van Cocu. Het is beter dat je iemand hebt die ervaring heeft en goed ligt bij PSV. Cocu moet gewoon zijn contract afmaken."

'Cocu heeft het goed gedaan'

Volgens De Mos heeft Philip Cocu het goed gedaan met de Eindhovense club. "Je moet de analyse maken dat hij drie titels heeft binnengehaald. En dan denk ik dat dit jaar de mooiste is, met het minste elftal. Dat heb je het gewoon goed gedaan."

Kans voor open goal

Willem II en NAC hebben volgens Aad de Mos het afgelopen weekend punten laten liggen. "NAC zeer zeker heeft een kans voor open goal gemist tegen Roda", legt de Haagse analist uit. "Ze hebben de wedstrijd onderschat."

"Ze hebben in het algemeen moeite tegen de kleintjes. Tegen Ajax en Feyenoord, daar winnen ze van. Nu laten ze het liggen."

Willem II heeft zichzelf tekort gedaan

Over de Tilburgers is De Mos ook niet echt te spreken. "Willem II heeft zichzelf tekort gedaan. Terwijl het een hele goede wedstrijd was."

"Twee keer zijn ze op voorsprong gekomen. Maar dat kunnen ze nu goedmaken in een thuiswedstrijd."

Niet meer in gevarenzone

Met nog zes wedstrijden op het programma komt er voor zowel de Bredase club als voor de Tilburgers nog een belangrijke periode aan. "Ik zie Willem II en NAC niet meer in de gevarenzone komen", zegt Aad de Mos.

"Ze staan nog steeds zes punten voor en dat is veel met nog zes wedstrijden."