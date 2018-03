Michael van Gerwen kan winst Players Championship 5 geen vervolg geven

VLIJMEN - Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om zijn tweede ProTour winst van het weekend te boeken. De darter uit Vlijmen werd in de derde ronde van de Players Championship 6 uitgeschakeld door landgenoot Jermaine Wattimena (6-4).

Van Gerwen won een dag eerder nog het vijfde toernooi in de Players Championship-reeks. De nummer één van de wereld won nog wel zijn eerste twee partijen van Steve Lennen (6-4) en Robbie Green (6-1).

Klaasen beste Brabander

Er kwamen nog drie Brabanders in actie. Mario Robbe werd al in de eerste ronde uitgeschakeld (6-4 tegen Richard Harrington). Benito van de Pas hield het een ronde langer vol. In de tweede ronde was Keegan Brown te sterk voor de Tilburger (6-4). Jelle Klaasen werd de beste Brabander van de zondag in Milton Keynes. De darter uit Alphen kwam tot de laatste 16, maar daarin moest hij buigen voor James Wilson (6-3).