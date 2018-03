Kerkstraat Kiest: De leefbaarheid in Ossendrecht staat op het spel

OSSENDRECHT - Winkels verdwijnen en ook het geld en de voorzieningen lijken sinds de herindeling met Woensdrecht naar Hoogerheide te stromen. In de Kerkstraat in Ossendrecht blijkt dat het belangrijkste onderwerp als je bij de mensen aanbelt.

De inwoners van alle Kerkstraten in Brabant kunnen net zoals iedereen woensdag naar de stembus. Toch is Omroep Brabant juist in die Kerkstraten gaan kijken wat er leeft in de verschillende gemeentes. Van oudsher is de Kerkstraat namelijk een plek waar ontwikkelingen in de stad of dorp worden gedeeld.

Veger en blik

“Jammer dat er veel winkels zijn verdwenen na de fusie met Woensdrecht. Je kan geen veger en blik meer kopen in Ossendrecht”, zegt Rien den Ouden die al 53 jaar in de kerkstraat woont. “ We zijn vooral op elkaar aangewezen hier in het dorp, er is nog maar 1 pinautomaat”

Durpke

De 87-jarige Guust van Dijke is zijn hele leven nooit weg geweest uit Ossendrecht. Hij is het met Rien eens en weet wel op wie hij gaat stemmen. “Ik heb liever dat er mensen uit ons durpke Ossendrecht in de gemeenteraad komen, want die kunnen misschien nog wat doen voor ons”, aldus Guust.

