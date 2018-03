'Pimpelen' met Linda van Impelen: twee huldigingsfeestjes voor zitskister

MIERLO - De gemeente Geldrop-Mierlo gaat zitskister Linda van Impelen dinsdag of woensdag huldigen. De Mierlose is dan teruggekeerd van de Paralympische Spelen in Zuid-Korea. Ze won tijdens het evenement een zilveren medaille op de slalom.

Dat was weliswaar minder dan waarop ze had gehoopt, maar voor de gemeente toch voldoende reden haar in het zonnetje te zetten. Later in de week wacht Linda van Impelen nog een koninklijk feest in Den Haag.



Succesvolste ooit

Met drie keer goud, driemaal zilver en één bronzen plak waren het de succesvolste Paralympics ooit voor Nederland. De medaillewinnaars worden vrijdag ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ze mogen dan samen met de Nederlandse medaillewinnaars van de Winterspelen voor valide sporters op bezoek bij de koning, de koningin en prinses Margriet.

Voor het bezoek aan het paleis is er nog een officiële huldiging in de Grote Kerk in Den Haag, verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



'Super tevreden'

Linda kijkt er naar uit: “Ik heb er zin in om thuis mijn zilveren medaille te vieren. Je kunt wel zeggen dat ik slechts éénmaal zilver heb: ik ben er super tevreden mee. Het was blijkbaar te moeilijk om de knop om te zetten na een val in Canada. Toch heb ik mezelf gelukkig laten zien. En die Japanse was beter, zo gaat het ook bij skiën.”

De nationale ploeg vertrekt later deze maandag naar Nederland. Esther Vergeer, chef de mission van TeamNL, noemt de medailleoogst een geweldig resultaat. ”Dit is voor de Nederlandse Ski Vereniging heel gaaf”, aldus Vergeer. “Zij bewijst hiermee dat alle energie en het geld dat in het alpineskiën en snowboarden wordt gestopt, wat kan opleveren."