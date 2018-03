Brand in trein bij Oisterwijk door vastgelopen remmen

OISTERWIJK - Een trein is maandagochtend rond elf uur stilgezet op het station van Oisterwijk. In de trein was brand ontstaan door vastgelopen remmen.

Het treinverkeer tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven lag enige tijd stil, maar is inmiddels weer op gang gekomen. De machinist zag onder de trein rook vandaan komen en heeft daarop de trein stilgezet. Vervolgens heeft hij de brand geblust.

Treinreizigers zijn met bussen naar hun reisbestemming gebracht. De trein is gerepareerd en is weer verder gereden.