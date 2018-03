De lente komt, maar het blijft wisselvallig en (te) fris [FOTO'S]

EINDHOVEN - De Russische beer mag dan met de staart tussen de benen zijn afgedropen, meteorologisch is er veel kapot gemaakt. Althans, voor de liefhebbers van de lente. De kou wil structureel gezien nog van geen wijken weten, zo waarschuwt Reinout van den Born van MeteoGroup.

De temperatuur zal komend weekend weliswaar eindelijk de dubbele cijfers (boven nul) halen, van een echt voorjaarsgevoel zal amper sprake zijn. Laat staan dat de zomertijd, die in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, wel een nieuwe lente zal inluiden. De temperatuur blijft onder wat normaal is voor deze periode van het jaar.

Code geel

Nee, echt optimistisch is Van den Born niet. Volgens hem gaat de temperatuur slechts met kleine stapjes vooruit . De komende nacht moeten we zelfs andermaal rekening houden met, jawel, nachtvorst. Het gaat een graad of vier vriezen. In de tweede helft van de nacht en dinsdagmorgen kan het zelfs plaatselijk verraderlijk glad worden door wat lichte sneeuw of ijzel. Reden genoeg voor het KNMI om de waarschuwing code geel weer eens uit de la te trekken. Voor heel het het land.

Daarna lijkt het met de vorst voorlopig gedaan, al zal maart zijn staart heus nog wel blijven roeren en vergeet niet: april doet ook maar wat-ie wil. Zover is het nog lang niet: Van den Born wil zich in eerste instantie dan ook alleen op de komende week richten.

Maximaal dertien graden

Hij voorziet dat de wind gaat draaien van het noorden naar het zuidwesten. Dat biedt perspectief, zou je denken. Helaas: juich niet te vroeg, want in het weekend zal het niet veel warmer/zachter worden dan maximaal dertien graden. Met wat bewolking en een zon, die zich bescheiden zal melden.

Het wordt niet bepaald de prelude van een goede week, weerkundig gezien. Wisselvalligheid blijft troef. Zo is eigenlijk ook de afgelopen winter verlopen. Afgaande op de harde cijfers, dus niet op de gevoelstemperatuur, was het een winter die ondanks het barre afgelopen weekend als zacht de geschiedenis in zal gaan.

Februari verliep zonnig

De gemiddelde temperatuur komt met bijna vier graden iets hoger uit dan normaal. Volgens Weeronline.nl is deze winter, met landelijk gemiddeld 244 zonuren tegen 196 normaal, op de zevende plek in de lijst met zonnigste winters geƫindigd. Dit is volledig te danken aan februari.

De afgelopen maand liet de zon zich amper zien. De koude golf uit het noorden maakte het bij vlagen zelfs onaangenaam en de invloed hiervan reikt zelfs zover dat het voorjaar vooralsnog fris gaat verlopen, zo waarschuwt Van den Born. Hier kunnen we het mee doen.