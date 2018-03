Eindhovenaar opgepakt voor smokkel van dierenhuiden voor jacks van motorclubs

EINDHOVEN - Een 52-jarige man uit Eindhoven is aangehouden omdat hij verdacht wordt van de grootschalige smokkel van beschermde dieren. In het huis van de man werden honderden huiden van slangen, varanen en leguanen gevonden. De huiden zouden onder andere zijn bedoeld voor de jacks van beruchte motorclubs. Dat meldt de politie.

“Het is een enorme hoeveelheid huiden van allerlei dieren, die je onder andere terugvindt op of als hesje van de beruchte motorclubs.", zegt Peter Hartog van het Team Milieu van de politie. "De verdachte had de logo’s van de clubs al gesorteerd in verschillende laatjes liggen.” Om welke motorclubs het precies gaat, zegt hij niet.

Op vrije voeten

De man is eigenaar van een bedrijf dat leren producten als riemen, zadels en tassen verkoopt en repareert. Hij zou met zijn winkel veel Nederlandse, maar ook Duitse en Belgische 'Outlaw Motorcycle Gangs' als klant hebben. Hij is inmiddels op vrije voeten in afwachting van verder verhoor.

De man heeft volgens de politie een link met de 54-jarige Nederlander die in december vorig jaar werd aangehouden in Indonesië. Die man leverde onder andere koraal, schedels, zaagtanden en ivoor aan een groothandel in Berghem. In die groothandel werd tijdens een grote politieactie in 2016 ruim tweeduizend kilo aan materialen van beschermde dieren gevonden.

Miljardenindustrie

De smokkel van beschermde dieren is een groot probleem. De handel wordt voor een belangrijk deel in stand gehouden door bestellingen uit het Westen. Volgens het Wereld Natuur Fonds wordt er wereldwijd tussen de acht en twintig miljard dollar met de illegale handel in bedreigde dieren verdiend.