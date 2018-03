Gers Pardoel loopt brandwonden op door vuurwerk tijdens show in Antwerpen

ANTWERPEN - De shows van zanger Gers Pardoel in Antwerpen afgelopen weekend gingen niet onopgemerkt voorbij. Zaterdag werd er nog een tram met fans van de Tilburger bekogeld of zelfs beschoten. Zondagavond raakte Pardoel zelf gewond. Hij werd vol geraakt door een van de vuurwerkeffecten op het podium.

"Ik ben best wel verbrand aan mijn rechterkant en mijn rechter elleboog", vertelt de zanger in de ochtendshow van het Belgische radiostation MNM. "Ik stond dichtbij het vuurwerk en toen drukte iemand op de knop, die had het niet gezien ofzo", reageert de zanger kalm.

'Een enorme vlam onder mijn shirt'

Op videobeelden is te zien dat op het moment dat Pardoel bukt over een van de effecten het vuurwerk afgaat. "Toen kwam er zo'n enorme spuit, vlam onder mijn shirt. Ik heb nu geen pijn maar ga vandaag nog wel even naar de dokter."

Na het ongeluk maakte Pardoel de show gewoon af. Zijn Belgische collega Bart Peeters nam de show wel even over. "Ik ben even thee gaan drinken om te beseffen wat er gebeurd was en heb een nieuw shirt aangetrokken. Daar zat echt een heel gat in", blikt de zanger terug op het ongeluk.

'Elke noot ontplofte er wel iets'

Bart Peeters was onder de indruk dat Pardoel de show gewoon afmaakte. "We zongen daarna nog een duet samen. Ik rook gewoon dat hij verbrand was", vertelt Peeters aan hetzelfde radiostation. Hij stond er overigens niet van te kijken dat er iets mis ging. "Er waren gewoon teveel vuurwerkeffecten. Elke noot ontplofte er wel iets."





Zaterdagavond na de show van Gers Pardoel in de Lotto Arena werden fans van de zanger belaagd op weg naar huis. De tram waar ze in zaten werd bekogeld of zelfs beschoten. "Dat zijn mijn fans, maar ik denk niet dat ze bekogeld zijn omdat ze fan van mij zijn", zegt Pardoel daarover.

