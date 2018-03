Eerste gedupeerden van bankroof Rabobank zien hun lege kluisjes, slachtofferhulp staat paraat

OUDENBOSCH - De eerste gedupeerden van de miljoenenroof bij de Rabobank in Oudenbosch mogen maandagmiddag voor het eerst hun opengebroken kluisje bekijken. Bankmedewerkers gaan met de klanten in gesprek over wat er allemaal is gestolen. Een emotioneel moment voor veel klanten, weet directievoorzitter Johan Staes. "We hopen stiekem dat we de klanten nog blij kunnen maken."

De komende weken worden dagelijks twaalf klanten uitgenodigd om hun safeloket te zien. Dat gebeurt in verschillende kantoorruimtes van de bank aan de Kade. Maandagmiddag komen de eerste twee gedupeerden op gesprek.

'Zoektocht'

"De kluisjes kunnen leeg zijn of verzegeld door de notaris indien de dieven niet alles hebben meegenomen", aldus Johan Staes van Rabobank West-Brabant Noord tegen Omroep Brabant. "In het bijzijn van twee bankmedewerkers mag het zegel verbroken worden. Als er niets meer is, moet er een zoektocht komen."



De Rabobank zet twintig medewerkers fulltime in om de gigantische operatie in goede banen te leiden. Voor elke klant wordt inclusief voorbereiding twee uur de tijd uitgetrokken. Er worden meerdere gesprekken tegelijk gehouden. Om de privacy van de honderden gedupeerden te beschermen, zijn de ramen van het bankgebouw geblindeerd.

LEES OOK: Gedupeerden bankroof mogen hun gekraakte kluisje gaan bekijken, afhandeling duurt nog maanden

Slachtofferhulp

Staes houdt rekening met heftige emoties bij klanten die waardevolle spullen kwijt zijn. De Rabobank heeft Slachtofferhulp Nederland op de hoogte gebracht van de situatie. "Wij verwachten dat er altijd klanten zijn die hier behoefte aan hebben", aldus directeur.





Vorige week dinsdag kregen gedupeerden een postpakket van de Rabobank met daarin een lijst waarop ze moeten aangeven wat er in hun kluisje lag. Klanten die de documenten hebben teruggestuurd, worden binnen twee werkdagen gebeld voor een afspraak op de bank.

LEES OOK: Cees is al twee keer slachtoffer geworden van een kluisroof: 'Het lijkt wel een film'

Bewijsstukken

Nog niet iedereen heeft de documenten en bewijsstukken al naar de Rabobank teruggestuurd. Dat is de reden dat er maandag pas twee klanten zijn uitgenodigd. Klanten moeten aantonen wat er in hun kluisje zat.

"Bewijzen valt niet mee natuurlijk, want wij weten niet wat er in het kluisje lag", zegt Staes. De gesprekken zijn er dan ook op gericht om klanten op ideeën te brengen hoe ze kunnen bewijzen wat ze kwijt zijn. "Dat kan bijvoorbeeld met foto's van sieraden, iets dat op een envelop met geld is geschreven. Als wij zoiets hebben teruggevonden in de kluisjeskelder, maakt dat het verlies wel aannemelijk."

Kluisruimte

In de kluisruimte zijn zo'n vijfduizend waardevolle spullen gevonden die de dieven achterlieten. Het gaat bijvoorbeeld om sieraden, gouden tientjes en herdenkingsmunten die gemaakt zijn voor Turkse bruiloften. "Daar zijn grote fotoboeken van gemaakt. Op een later moment kunnen klanten die bekijken", aldus de directievoorzitter.

Tot 45.000 euro zijn de verdwenen spullen verzekerd. Staes: "Voor de bezitter heeft alles ongelooflijk veel waarde, maar blijkbaar niet voor het gilde dat hier toe heeft geslagen." Vanwege de afhandeling van de kluisjeskraak is de bank nog een maand dicht.

LEES OOK: Kluisjesroof zorgt voor veel geruchten in Oudenbosch... en wat heeft die ijspegel ermee te maken?

Inside job?

De kluisjesroof vond in het weekend van 3 en 4 maart plaats. De inbraak werd pas na het weekend ontdekt. De geruchten dat medewerkers van de Rabobank zelf achter de kraak zitten, heeft een enorme impact op het personeel.

"Er is ontzettend veel teleurstelling onder de mensen. Ze zorgen vaak al heel hun leven met ziel en zaligheid voor de klanten. Dat hakt er wel even in", aldus Staes. Hij weet zeker dat het niet om een inside job gaat waarbij zijn medewerkers betrokken zijn. "Dit is het heftigste wat ik in mijn 27 jaar bij de Rabobank heb meegemaakt."

Politie-onderzoek

Over de manier waarop de kraak is uitgevoerd, wil de politie niets zeggen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is nog druk bezig met het onderzoek. "We zijn bezig met het doorspitten van een grote berg informatie. Er zit nog steeds beweging in de zaak. Het is zeker geen dood spoor", aldus woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Gebruikers van tablet of mobiele telefoon kunnen de volledige tijdlijn hier zien.