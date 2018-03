Norovirus: geen stembureau in verzorgingscentrum in Herpen

HERPEN - Een dubbele tegenvaller voor de bewoners van de vestiging van Brabantzorg Maasland in Herpen. In dit verzorgingscentrum is het norovirus uitgebroken.

Dit is op zich al vervelend, vooral voor oudere mensen. Maar door de verspreiding van het virus is nu ook besloten hier geen stembureau in te richten voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Dat was de gemeente Oss, waar Herpen onder valt, wel van plan.

Ander stembureau

Inwoners van Herpen en dus ook de bewoners van Maasland kunnen uiteraard wel terecht in een ander stembureau. Ook kunnen ze iemand anders uit de gemeente Oss machtigen voor hem of haar te gaan stemmen.