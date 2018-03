Doelpunten van Marco van Ginkel zijn goud waard: PSV wint bijna alle duels waarin hij scoort

EINDHOVEN - Marco van Ginkel hield afgelopen zaterdag met zijn doelpunten tegen VVV-Venlo een bijzondere statistische reeks in stand bij PSV. De Eindhovenaren blijken niet te kloppen in wedstrijden waarin de middenvelder tot scoren komt.

Het is bijna een wetmatigheid in het voetbal te noemen: scoort Marco van Ginkel, dan is PSV zo goed als zeker van een overwinning. In het thuisduel met VVV van afgelopen zaterdag was het weer raak: de middenvelder brak de score zelf open, voegde in de slotfase een vanaf de strafschopstip een tweede treffer toe en zag PSV met 3-0 zegevieren.

Bijna altijd winst

Van de 21 Eredivisieduels waarin Van Ginkel tot scoren kwam won PSV er twintig. Alleen het uitduel met FC Groningen van 13 december 2017 leverde niet de volle buit op (3-3). Voegen we ook de twee bekerwedstrijden toe waarin Van Ginkel een doelpunt maakte, dan is balans voor PSV nóg beter: 22 overwinningen en dus dat ene gelijkspel.

Belangrijke goals

Die scorereeks is ook bijzonder, omdat de doelpunten van Van Ginkel vaak op cruciale momenten in een wedstrijd vallen. Dit seizoen waren zeven van zijn twaalf treffers van groot belang voor het scoreverloop: met vier goals zette hij PSV op voorsprong en drie keer breidde hij een voorsprong uit naar een verschil van twee treffers. De vijf overige goals hadden slechts statistische waarde: die maakte hij op het moment dat PSV in een duel al een ruime voorsprong te pakken had.

Ook bij Vitesse waardevol

Het opvallende is dat Van Ginkel's doelpunten ook bij zijn vorige clubs vaak waardevol waren. Bij Vitesse scoorde hij in totaal in twintig officiële wedstrijden en slechts vier daarvan werden verloren. Daar staan veertien zeges en twee gelijke spelen tegenover. Zowel bij AC Milan als bij Chelsea Onder-23 maakte de middenvelder één doelpunt, een treffer die telkens bijdroeg aan een overwinning.