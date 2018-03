Scholencrisis in Geldrop houdt aan en ziek melden gaat door: 'Wij staan met onze rug tegen de muur'

De scholencrisis in Geldrop houdt aan. (Foto: Rob Engelaar)

GELDROP - De basisscholencrisis in Geldrop is nog lang niet opgelost. De leerkrachten geven aan dat zij zich ook dinsdag massaal ziek gaan melden als de Raad van Toezicht niet opstapt. "Wij hebben eisen en die willen we ingewilligd zien."

"Zo lang de Raad van Toezicht blijft zitten, kunnen wij niet werken", benadrukken twee leerkrachten van twee verschillende basisscholen in Geldrop. Beiden willen anoniem blijven uit angst voor represailles.

"Wij zijn al een jaar aan het vechten. Één jaar lang. Nu staan we met onze rug tegen de muur. We kunnen gewoon niet anders."

Raad van Toezicht moet weg

Vrijwel alle leerkrachten van de Geldropse scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem hebben zich maandag ziek gemeld. Dan gaat het om zo'n 95 procent van alle juffen en meesters.

De leraren kwamen met een aantal eisen. Zo willen ze onder meer dat Mieke van den Broek vertrekt en dat Ed Knies de nieuwe interim-bestuurder wordt. De rest van de leden van de Raad van Toezicht moeten volgens hen vertrekken.

'Dreigende sfeer'

Interim-bestuurder Mieke van den Broek noemde het maandag 'werkweigering' wat de leraren doen. Als de leerkrachten van de drie basisscholen niet snel weer aan het werk gaan, kunnen ze volgens haar hun baan verliezen.

"Dat zijn dreigende woorden, maar het tekent de sfeer binnen de Raad van Toezicht", laat een van de leraren weten. "Mieke van den Broek kan niet bepalen wanneer wij ziek zijn en wanneer beter. Het is toch gek, vier mensen die 69 leraren onder druk zetten."

FNV in gesprek met leraren

Maandagavond gaat de Algemene Onderwijsbond van de FNV in gesprek met de leraren. De onderwijsvakbond komt dan met een advies over wat de leerkrachten het beste kunnen doen.