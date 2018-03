De Oranje-aanvoerdersband om de arm van Virgil van Dijk? Het zou zomaar kunnen

ZEIST - Verdediger Virgil van Dijk is één van de kandidaten voor het aanvoerderschap van het Nederlands elftal. Dat bevestigde de nieuwe bondscoach Ronald Koeman op zijn eerste werkdag in Zeist.

Koeman gaat deze week een eerste, tweede en waarschijnlijk ook derde aanvoerder aanwijzen. "Een aanvoerder moet overwicht in de groep hebben maar in mijn ogen ook op een bepaalde positie spelen", stelde de opvolger van Dick Advocaat. "Ik zou niet snel voor een keeper of spits kiezen. Ik heb denk ik geen speler in mijn selectie zitten die bij voorbaat alles speelt. Daarom zal ik meerdere aanvoerders aanwijzen."

Opvolger van Robben en Sneijder

Koeman moet op zoek naar een nieuwe aanvoerder na het vertrek van Arjen Robben en Wesley Sneijder. Van de huidige selectie droegen Kevin Strootman en Stefan de Vrij al eens de aanvoerdersband bij de nationale ploeg. Daley Blind, op dit moment geblesseerd, was ook al eens captain.

Nog geen gesprek met Koeman

Van Dijk, zestienvoudig international, liet weten nog niets van de bondscoach te hebben gehoord. "Het zou natuurlijk een fantastische eer zijn", aldus de verdediger. "Maar ik weet echt nog van niets. Op de positie waar ik speel, zal ik sowieso leiding moeten geven."

Vaste waarde bij The Reds

De Bredanaar speelt sinds begin dit jaar voor de Engelse topclub Liverpool nadat hij eerder voor Southampton uitkwam. Bij The Reds heeft hij inmiddels een vaste plek in de basis veroverd. Liverpool kent een uitstekend seizoen en bezet momenteel de derde plaats in de Premier League. Van Dijk was als verdediger bij Southampton al eens aanvoerder en heeft dus ervaring met als de rol van leider binnen een elftal.