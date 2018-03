Brabants Stembuske zoekt uit: waarom stemmen ze in Aalburg wel en in Willebrord niet?

SINT WILLEBRORD - In de aanloop naar de verkiezingen is het Brabants Stembuske op pad. Verslaggevers Rob van Kaathoven en Floyd Aanen rijden dwars door de provincie. Om te horen wat de burger op de politieke agenda wil hebben. Maandag zoeken ze uit of er wel gestemd wordt.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de gemeente Rucphen, en in het bijzonder het dorp Sint Willebrord negatief in het nieuws. Slechts 26,9 procent van de stemgeregdigden ging stemmen, waardoor de gemeente weer de laagste opkomst van Nederland had. "Ik ga niet stemmen. Ga weg! Ze doen toch wat zelf willen", roept een vrouw op het parkeerterrein bij de supermarkt in het kerkdorp 't Heike.



Aalburg

In de gemeente Wijk en Aalburg daarentegen konden veel mensen de weg naar het stemhokje vinden. Daar ging 44 procent stemmen. Samen met Waalre de hoogste opkomst in Brabant.