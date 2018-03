NAC Breda moet op zoek naar nieuwe keeperstrainer: Gábor Babos vertrekt per direct naar NEC

BREDA - Gábor Babos, keeperstrainer bij de jeugd van NAC Breda, stapt per direct over naar NEC. De Hongaar gaat in Nijmegen aan de slag bij het eerste elftal als vervanger van de huidige keeperstrainer Wilfried Brookhuis. Die moest onlangs een stap terugdoen nadat hij een lichte hersenbloeding had opgelopen

Babos is geen onbekende voor NEC. De Hongaar stond tussen 2005 en 2013 onder de lat bij de Nijmegenaren en groeide in die periode uit tot een zeer betrouwbare doelman in de eredivisie. Vóór zijn komst naar NEC en ook daarna was hij actief voor NAC, waar hij in totaal zes seizoen onder contract stond.

Werken met keeperstalenten

In 2015, het jaar waarin Babos zijn profloopbaan beëindigde, besloot hij verder te gaan als keeperstrainer binnen de jeugdopleiding van de Bredase club. De afgelopen seizoenen nam hij in die rol de jonge keeperstalenten van Onder 11 tot en met Onder 19 onder zijn hoede.

“Ik heb in de voorbijgaande vier seizoenen mooie dingen meegemaakt", reageert Babos op de website van NAC. "Het was een leuke job waarbij ik verantwoordelijk was voor al de jonge keeperstalenten binnen de jeugdopleiding. We hebben met de trainers mooie prestaties neergezet, de overstap van Aron van Lare naar PSV en de optredens van Tein Troost bij Oranje O16 zijn daar mooi voorbeelden van."

Ervaring in betaald voetbal

Babos: "NEC heeft mij benaderd om Wilfried Brookhuis de komende tijd te vervangen en uiteindelijk heb ik besloten hier gehoor aan te geven. Het biedt mij de gelegenheid om ervaring op te doen als keeperstrainer binnen het betaald voetbal.”

Tim Gilissen, manager van de jeugdopleiding van NAC, wilde Babos geen strobreed in de weg leggen. "Deze kans wilden wij hem niet ontnemen: hij sluit perfect aan bij zijn ambities. Wij gaan op onze beurt gelijk aan de slag om zo snel mogelijk een vervanger te kunnen aanstellen.”

Perfecte match

Volgens Remco Oversier, technisch directeur van NEC, is de komst van Babos een perfecte match. “We hopen allemaal van harte dat Wilfried snel weer zal terugkeren bij de club, maar tot aan dat moment zijn we op zoek gegaan naar een vervanger die snel zijn draai kan vinden binnen de club en die de werkwijze van Wilfried zoveel mogelijk kan continueren. Gabor heeft in het verleden al acht jaar bij NEC onder Wilfried gewerkt en is dus een perfecte keuze", aldus Oversier op de website van NEC.