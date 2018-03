Leo (64) kon jarenlang niet lezen en schrijven, nu is hij taalambassadeur: 'Schaam je er niet voor'

STEENBERGEN - Als je niet kunt lezen en schrijven, is het doen van boodschappen een lastige opgave. "Ik kies daarom altijd het makkelijkste woord als ik iets moet bestellen", vertelt Leo Dietvorst. De 64-jarige Leo heeft zich jarenlang rot gevoeld en geschaamd. Totdat hij hulp zocht en taalles ging volgen. Als taalambassadeur bij het maandag geopende Taalhuis in Steenbergen gaat hij lotgenoten over de drempel helpen. "Ik blijf het zeggen: gewoon doen!"

Leo Dietvorst uit Bergen op Zoom weet nog goed hoe hij zich voelde toen hij niet kon lezen of schrijven. Zijn moeder moest jarenlang zijn boodschappen doen en zijn zus moest altijd dingen voor hem opschrijven en voorlezen.

'Je voelt je waardeloos'

"Je gaat dan door de grond heen. Je wordt kwaad en boos op jezelf. Je voelt je waardeloos", vertelt hij geëmotioneerd. "Je bent net zo’n klein manneke, want je kon niks. Helemaal niks." Leo leefde als een kluizenaar. Uit frustratie ging hij veel drinken en eten.

Even boodschappen doen zat er ook niet in. Leo kon de ingrediënten en recepten niet lezen. Daar werd hij gemakzuchtig van. "Ik kocht heel veel ingeblikt voedsel, zoals grote blikken soep. Of bakken bami en nasi. Een bloemkool, aardappelen of een stukje vlees kon niet."

Lekker naar school

Toen Leo eenmaal de 50 was gepasseerd, vonden zijn vrienden het genoeg geweest. Van hen moest Leo taallessen gaan volgen en daar is hij ze nog altijd dankbaar voor. "Dan ben je 50 en ga je lekker naar school toe, met heel veel plezier. Er gaat echt een wereld voor je open. Ik voel me 25. Zo geweldig is het, echt heel mooi!"

'Gewoon doen!'

Om anderen te helpen wordt Leo nu 'taalambassadeur'. Elke dinsdag - met uitzondering van de schoolvakanties - kunnen laaggeletterden zich tussen tien en elf uur 's morgens melden aan de balie van ‘Het Taalhuis’ in Steenbergen. Ze worden dan in contact gebracht met taalambassadeurs als Leo of ze worden doorverwezen naar de juiste organisaties.

Het Taalhuis is een initiatief van de gemeente Steenbergen, Stichting Lezen & Schrijven, de bibliotheek, WijZijn Steenbergen en het ROC. Naar verwachting hebben zo’n 1500 inwoners tussen 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven.

Dat dit nog steeds zo'n taboe is, vindt Leo grote onzin. Hij wil juist zoveel mogelijk mensen naar een hoger niveau helpen. "Schaam je er niet voor, maar gewoon doen! Doen. Ik blijf het zeggen: gewoon doen! Want schaamte is er bij mij niet. Dat staat niet in mijn woordenboek."