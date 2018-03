Met Corporate Vitality zitten werknemers lekkerder in hun vel, zowel zakelijk als privé

Het personeel moet "fit for the future' zijn

EINDHOVEN - Werknemers vitaal en gezond houden. Dat is waar het omdraait bij Corporate Vitality uit Eindhoven. Het bedrijf houdt de vinger aan de pols bij werknemers en ontwikkelt vitaliteitsprogramma’s. Lekker in je vel zitten, daar is iedereen bij gebaat. Zowel de werknemer als de werkgever.

“Een bedrijf is verplicht om één keer in de drie jaar een medisch onderzoek aan te bieden aan de medewerkers”, zegt Roel Voorwald, directeur van Corporate Vitality, in het tv-programma Booming Brabant. “Dat kan heel simpel”, maar ook op de uitgebreide manier zoals wij dat doen. Zo krijgen bijvoorbeeld de medewerkers van DAF na het invullen van een uitgebreide vragenlijst een fysieke test en een gesprek.”









Gezondheidstrailer

Dat vindt plaats een zogeheten ‘gezondheidstrailer’ die op het terrein van het bedrijf komt te staan. “In het gesprek bespreken we de resultaten en geven we aan op welke gebieden en hoe mensen zich kunnen verbeteren. Vitaliteit van de medewerkers moet een integraal onderdeel zijn van het beleid van een bedrijf.”

Behalve DAF werkt Corporate Vitality ook voor de bedrijven Prodrive, Mansveld, Vacansoleil en ASML.