Overvaller tankstation Kaatsheuvel verdwijnt in het niets, welke vluchtweg nam hij?

KAATSHEUVEL - De overvaller die in januari een tankstation beroofde aan de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel is op onbekende wijze ontsnapt. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over zijn vluchtroute.

De overvaller sloeg toe op donderdagavond 11 januari. De dader kwam kort na kwart over zeven het tankstation binnen. Hij vroeg de kassamedewerker om een pakje sigaretten. Toen zij de rookwaar wilde geven, trok de man vliegensvlug een pistool tevoorschijn.

Met het wapen op haar gericht, moest de vrouw al haar kassageld in een plastic tas stoppen. Het was een blauwe tas van het tankstation met daarop het rode logo van een haan.

Vluchtroute

Daarna zette de overvaller het op een lopen. Hij verdween langs de wasstraat in de richting van de Efteling. Hoe de dader vervolgens is gevlucht, blijft voorlopig een raadsel voor de politie. Mogelijk is hij er vandoor gegaan op een scooter of met een auto.

Daarom hoopt de politie dat getuigen zich melden die iets meer kunnen vertellen. Ook de blauwe plastic tas met het rode logo kan aanknopingspunten leveren voor het onderzoek. Mocht iemand een dergelijke tas hebben gevonden, dan wil de politie graag met haar of hem spreken.

Signalement

Het signalement van de dader: een blanke man in de leeftijd van 30 tot 35 jaar. Hij had vermoedelijk een tatoeage op zijn hand en droeg een pet met een opvallend logo.

Mensen die informatie hebben, kunnen de politie bellen via 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.