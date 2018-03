Fanacties rond Lennart Thy leveren duizenden nieuwe stamceldonoren op

Lennart Thy was zaterdag de meestbesproken man tijdens PSV-VVV (Foto: VI images)

EINDHOVEN - De diverse fanacties en de publiciteit rond VVV-aanvaller Lennart Thy hebben zijn uitwerking niet gemist. Bijna zesduizend mensen hebben zich de voorbije dagen laten inspireren door de Duitse spits en staan inmiddels ingeschreven voor een stamceldonatie. De aanvaller liet zaterdagavond de wedstrijd tegen PSV aan zich voorbij gaan vanwege een stamceldonatie.

Hoewel Bert Elbertse van Stichting Matchis, een centrum voor stamceldonatie, geen bewijs heeft dat de actie van Thy voor de nieuwe donoren dé reden is geweest zich aan te melden, durft hij wel te beweren dat de grote toename van het aantal aanvragen ermee te maken heeft.

"Er hebben zich duizenden mensen gemeld", zegt Elbertse op de site van De Limburger. "Het aantal aanvragen is fors hoger dan het gemiddelde. Ik schat dat er inmiddels zeker vijf- tot zesduizend mensen zijn bijgekomen. De website wordt ook twee tot drie keer zoveel bekeken dan normaal."

Loftuitingen

VVV-Venlo liet vorige week weten dat Thy het competitieduel met PSV zou laten schieten omdat hij zich voorbereidde op een bloedtransfusie om een leukemiepatiënt te kunnen helpen. Daarop kwam in de media en op social media een golf aan loftuitingen en waardering los voor de mogelijk levensreddende actie van de profvoetballer.

Applaus en spandoeken

Zaterdagavond gaven 30.000 toeschouwers in het Philips Stadion een staande ovatie als blijk van waardering voor de actie van Thy, terwijl ook supporters in andere voetbalstadions met applaus en spandoeken hun bewondering lieten blijken.

De Stichting Matchis krijgt jaarlijks zo'n 50.000 aanmeldingen voor stamceldonatie. Iedereen die aan de gezondheidseisen voldoet, in Nederland woont en tussen de 18 en 50 jaar oud is, kan zich aanmelden als stamceldonor.

Thy is weer terug bij VVV

Hoofdrolspeler Lennart Thy heeft zich inmiddels weer bij VVV gemeld. Naar verwachting zal de Duitse spits deze week zijn rentree bij de groepstraining maken. Hij komt vanwege het aanstaande interlandweekend pas weer op zondag 1 april in actie voor de Venlose club, in het thuisduel met FC Twente.