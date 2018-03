Zwaar ongeluk bij Helmond eist vijfde leven, nog vier zwaargewonden

HELMOND - Een vijfde slachtoffer is overleden na het zware ongeluk op de Helmondsingel bij Helmond. Vier mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie via Twitter.

Een bestelbus met meerdere inzittenden botste maandagmiddag op een vrachtwagen. Aanvankelijk meldde de politie dat er vier mensen waren overleden. Later kwam daar een vijfde dodelijk slachtoffer bij. Alle dodelijke slachtoffers zaten in de bestelbus.

De vrachtwagenchauffeur, die bekneld zat en moest worden bevrijd door de hulpdiensten, is een van de gewonden die naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet duidelijk of de vier gewonden in levensgevaar zijn.





Veel hulpdiensten

Meerdere hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopers, zijn ter plaatste gekomen om met man en macht hulp te verlenen. De weg, die tussen Deurne en Helmond loopt, is in beide richtingen afgesloten. De politie onderzoekt het ongeluk. De weg zal hierdoor waarschijnlijk tot negen uur in de avond gesloten zijn.

Een van de gewonden is met een spoedtransport naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar zit het traumacentrum van Brabant. Voor dit transport was tijdelijk een rijbaan op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg afgesloten.

Frontale botsing

Volgens een ooggetuige zijn de twee voertuigen frontaal op elkaar gebotst. Van het bestelbusje is niets meer over.

De politie laat weten dat er voor ooggetuigen slachtofferhulp wordt aangeboden. Zij kunnen bellen naar 0900-8844.