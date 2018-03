'Busje botste frontaal op vrachtwagen', bestuurder zag ernstig ongeval in Helmond gebeuren

HELMOND - Vijf mensen zijn overleden nadat een bestelbus maandagmiddag met een vrachtwagen botste in Helmond. Vier anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een ooggetuige, een vrachtwagenchauffeur die ‘een paar auto’s’ achter de vrachtwagen reed, omschrijft de paniek na het ongeval. Net als andere ooggetuigen schoot hij de slachtoffers na het ongeval te hulp.

Volgens de vrachtwagenchauffeur, die liever anoniem blijft, kwam het busje opeens op de linkerhelft van de weg terecht. Hoe of waarom is niet helemaal duidelijk. Daar botste het busje frontaal op de vrachtwagen.

Shock

“We moesten met z’n allen gelijk op de rem en veel mensen gingen de mensen uit het busje helpen”, omschrijft de getuige, die zelf naar de vrachtwagenchauffeur toeging. “Die zat bekneld en was volledig in shock. Er was enorm veel rook en heel veel puin.”

Volgens de man zaten er arbeidsmigranten in het busje. “Dat was gelijk duidelijk. Er zaten nog wel meer mensen in het busje.” Alle dodelijke slachtoffers zaten in de bestelbus.

Ongeval

De vrachtwagenchauffeur, die bekneld zat en moest worden bevrijd door de hulpdiensten, is een van de gewonden die naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet duidelijk of de vier gewonden in levensgevaar zijn.

Meerdere hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopers, zijn ter plaatste gekomen om met man en macht hulp te verlenen. De weg, die tussen Deurne en Helmond loopt, is in beide richtingen afgesloten.

De politie is bezig met onderzoek naar het ongeluk. De weg zal hierdoor waarschijnlijk tot negen uur in de avond gesloten zijn.